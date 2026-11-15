Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру двох областей: частина населених пунктів без світла

Про це повідомляють очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа та начальник Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

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Яка ситуація зі світлом у двох областях?

Через ворожу атаку частина споживачів у Запорізькій області залишилася без електроенергії. Усі важливі об'єкти перейшли на резервне живлення. Відповідальні служби працюють над тим, щоб якомога швидше повернути світло в оселі людей.

Після удару по критичній інфраструктурі в Запоріжжі також виникли проблеми з комунальними послугами. За інформацією місцевої влади, водопостачання мало повернутися до штатного режиму протягом найближчих 30 хвилин після повідомлення.

Відновлюють і теплопостачання. Очікувалося, що протягом години тепло знову буде приблизно у 75% споживачів.

Медичні заклади працюють у звичайному режимі та надають допомогу пацієнтам завдяки резервному живленню. Мобільні оператори продовжують працювати, а світлофори функціонують від резервних джерел електроенергії.

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Також через російську атаку частково знеструмлені населені пункти Дніпровського та Кам'янського районів Дніпропетровської області. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Лікарні та об'єкти критичної інфраструктури переходять на живлення від генераторів. Крім того, у населених пунктах працюють Пункти незламності, де люди можуть зігрітися, зарядити гаджети та скористатися інтернетом.

Нагадаємо, частина жителів Сумської області вже другу добу залишається без стабільного електропостачання через аварію на високовольтному об'єкті. Водночас відновлення світла ускладнюють систематичні російські удари по енергетичній інфраструктурі регіону.

Через ворожі атаки можливості резервного живлення на Сумщині суттєво обмежені. В "Сумиобленерго" пояснили, що пошкодження на високовольтному об'єкті виявилися складними, тому повернути електрику всім споживачам оперативно не вдалося.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання.