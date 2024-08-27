Сделан первый шаг: Энергоатом готовится достроить заброшенную ранее АЭС

Энергоатом готовится к реализации проекта по строительству Чигиринской АЭС. Сейчас уже сделаны первые шаги в этом направлении.

Энергетическая стратегия Украины на период до 2050 года предусматривает увеличение мощности отечественной атомной генерации. О возобновлении строительства Чигиринской АЭС заговорили еще в 2005 году, однако тогда эти идеи остались на уровне планов.

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Энергоатом планирует достроить Чигиринскую АЭС

В Энергоатоме отметили, что команда сейчас активно работает над поиском новых площадок для строительства.

Наиболее перспективным из них является Чигиринский, вблизи городка Орбита в Черкасской области. Там планируется возведение четырех новых энергоблоков по технологии AP1000,

– говорится в сообщении.

По словам компании, уже был сделан первый шаг в реализации этого проекта. Депутаты Чигиринского городского совета приняли решение о:

предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование АО НАЭК "Энергоатом";

передаче земельных участков общей площадью 38,1493 га в постоянное пользование АО НАЭК "Энергоатом".

Энергоатом намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городов вроде Нетешина, Южноукраинска или Вараша. Успешная реализация этих планов, безусловно, является весомой инвестицией в послевоенное восстановление и поддержку энергетической безопасности государства,

– заявил руководитель Энергоатома Петр Котин.

Он отметил, что внедрение инновационных ядерных технологий сделает Украину лидером в сфере атомной энергетики с уникальным опытом и собственными технологическими решениями.

К слову, во время обстрела 26 августа Россия впервые нанесла удары по распределительным подстанциям кассетными боеприпасами.