"Серьезные замечания": Кулеба раскритиковал Киев за подготовку к зиме

В Украине продолжается реализация планов устойчивого развития, некоторые регионы определяют приоритетные объекты для дополнительного финансирования со стороны государства. В Киеве же ситуация сложнее: там до сих пор не утвердили комплексный план с четкими графиками или показателями.

Что известно о подготовке Киева к зиме?

О том, есть ли точные графики выполнения плана устойчивости в столице, говорится в сообщении Алексея Кулебы.

Смотрите также «Летние» счета за тепло для киевлян: Свириденко анонсировала проверку

Вице-премьер-министр рассказал, что состоялось заседание Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов. По словам чиновника, в течение последних трех месяцев работа по подготовке к зиме продолжается непрерывно.

Обратите внимание! Народные депутаты поддержали решение направить дополнительные средства на выполнение планов устойчивости. Сумма – 40 миллиардов гривен.

Также Кулеба подчеркнул, что сейчас совместно с военными администрациями определяются приоритетные направления использования средств.

Однако отдельно вице-премьер-министр описал ситуацию в Киеве. Он пояснил, что у столицы есть серьезные замечания. В городе до сих пор нет утвержденного комплексного плана устойчивости.

Работа должна быть переведена в четкий документальный формат – с реальными графиками выполнения, определенными ответственными лицами, подписанными решениями и постоянным контролем результатов,

– подчеркнул Кулеба.

В частности, он добавил, что во время заседания был представлен сводный индекс устойчивости регионов. Это показатель, который объективно оценивает состояние выполнения плана в каждой из областей.

Что нужно знать о плане устойчивости столицы?

Напомним, что Киевсовет утвердил проект плана устойчивости еще 10 марта. Ранее также сообщалось, что общий бюджет устойчивости столицы составляет 61,6 миллиардов гривен. Однако из этой суммы власти Киева готовы выделить лишь 10,6 миллиардов.

В частности, в городских властях отмечали, что ожидают финансовой поддержки от государства. Ведь самостоятельно выполнить план с немалым бюджетом и ограниченным временем – сложно.

5 июня стало известно, что Киев получит дополнительное финансирование от правительства. Так, Юлия Свириденко отмечала, что государство предоставляет столице 2 миллиарда гривен на энергостойкость.