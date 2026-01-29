Первая партия энергооборудования от Германии уже в Украине: Свириденко рассказала, чем помогли

В сложной энергетической ситуации в результате российских обстрелов Украина не осталась одна. Регулярная, иногда – увеличенная, поддержка от партнеров помогает ликвидировать последствия атак и вернуть свет и тепло в дома украинцев. Германия это понимает как нельзя лучше.

Какую помощь получили от Германии?

О том, чем помогло немецкое правительство и как можем использовать эту помощь, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В сообщении премьера говорится, что это первая партия помощи с энергетическим оборудованием, которую Украина получила в рамках экстренной поддержки Германии.

Важно! Пакет помощи увеличили до 120 миллионов евро.

Первая партия помощи имеет две когенерационные установки, генераторы и другую критически необходимую технику. Все это уже передали в работу, ведь речь идет об обеспечении теплом и светом 86 тысяч киевлян. В частности техника поможет запитать жилые дома, больницы, садики и школы.

Еще 41 когенерационная установка общей мощностью 40,8 мегаватт и 76 модульных котельных прибудут в Украину в ближайшее время. Это обеспечение светом и теплом миллионы людей по всей стране,

– говорит Свириденко.

Кроме того, в пакете экстренной помощи поступят:

300 солнечных станций;

375 батарейных накопителей для резервного электроснабжения;

15 мобильных гибридных генераторов;

10 пеллетных систем отопления;

45 единиц строительной техники для ремонтов.

Германия является одним из крупнейших поставщиков поддержки Украине с начала полномасштабного вторжения,

– подытожила министр.

Получение энергетического оборудования от Германии: смотрите видео

Какую еще помощь ожидаем от Германии?

Посол Германии в Украине Хайко Томс в интервью Общественном рассказал, что в Украину скоро прибудут 33 мобильные теплоэлектростанции.

Одна такая мобильная электростанция сможет обеспечить теплом и светом десятки тысяч людей.

Итак, эти 33 установки способны обеспечить электроэнергией миллионы людей в Украине. Вызов заключается в их подключении – так же, как и с генераторами, – но мы будем работать вместе, чтобы сделать это как можно быстрее,

– пояснил посол.

Что еще известно о помощи Украине от партнеров?

Известно, что Украина получит 85 дополнительных миллионов евро через Европейский банк. Средства пойдут на закупку газа, чтобы закрыть отопительный сезон.

Ранее сообщалось, что Чехия передаст Украине 3,8 миллиона долларов. Эти деньги собрали местные волонтеры, чтобы помочь восстановить украинскую энергетику.