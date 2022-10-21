Разрушение энергосистемы Украины: что может случиться в самом худшем случае

Страна-агрессорка не останавливается и пытается дестабилизировать энергосистему Украины. Правительство для урегулирования ситуации ввело ограничения на потребление электроэнергии. Что может произойти в худшем случае из-за обстрелов, читайте в материале.

Для чего ограничение электроэнергии

В Украине будут продолжаться ограничения электроснабжения. Об этом рассказал 24 каналу Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова.

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Ограничения будут в первую очередь для того, чтобы:

создать условия для ремонтных работ на пораженных объектах;

обеспечить мобильный переток электрической энергии из регионов, где с электроснабжением все хорошо, в регионы, страдающие дефицитом.

Может ли ситуация ухудшиться: при каких условиях

Эксперт подчеркивает, что все может ухудшиться в случае сегментации энергосистемы Украины.

Максим Белявский Ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова Худший сценарий, который может быть – это сегментация энергосистемы Украины на регионы, имеющие профицит электрической энергии, и регионы, имеющие дефицит. Для того чтобы сбалансировать энергетическую систему, правительство Украины инициировало акцию, цель которой - уменьшить энергопотребление в быту в часы пиковой нагрузки.

Важно, что такие ограничения с электроэнергией не нова практика. В странах ЕС тоже такое есть. Только практикуют его не на бытовых потребителях, а на промышленных. Следовательно, энергетические предприятия сами выбирают время, когда они могут снизить энергопотребление. Такой инструмент помогает сбалансировать энергетическую систему.

Что делать, если Россия "выключит" свет украинцам

Будет ли Россия обстреливать еще и газовые объекты

По всей вероятности, Россия будет пытаться обстреливать после энергетической инфраструктуры Украины, еще и газовые объекты.

Однако, как рассказал Юрий Щедрин, эксперт "Центра развития города", такими действиями россияне "сами выстрелят себе в ногу". Ведь нужно понимать, что от газотранспортной системы Украины зависит и сама Россия. Российский газ еще прокачивается через Украину.

В настоящее время в Украине запас газа составляет около 15 миллиардов кубометров газа. Хотя раньше планировался запас в размере 19 миллиардов кубометров газа.

По прогнозам эксперта, данного объема, который есть сейчас, более чем достаточно для потребителей.

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