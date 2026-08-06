Жара перегружает энергосистему: в Укрэнерго дали важные советы украинцам

Августовская жара резко увеличила нагрузку на украинскую энергосистему. В "Укрэнерго" призвали граждан максимально экономно расходовать электроэнергию, чтобы избежать аварий и возможных вынужденных отключений.

Почему в Украине возросла нагрузка на энергосистему

Августовская жара существенно увеличила потребление электроэнергии по всей Украине. В НЭК "Укрэнерго" отмечают, что энергетики одновременно восстанавливают сети после российских атак и проводят плановые ремонты оборудования, поэтому система работает с повышенной нагрузкой.

В компании подчеркивают, что каждый потребитель может помочь снизить риск перегрузки сетей. Особенно важно в течение рекордно жарких дней ограничить использование мощных электроприборов с 10:00 до 23:00.

Наибольший пик потребления электроэнергии традиционно приходится на период с 16:00 до 23:00. Именно в это время украинцев просят максимально рационально использовать электроэнергию.

Какие советы дали украинцам в "Укрэнерго"

Специалисты рекомендуют правильно использовать кондиционеры. Вместо установки температуры на уровне 16–17 градусов стоит выбирать комфортные 23–24 градуса и пользоваться автоматическим режимом поддержания температуры. Это поможет существенно сократить потребление электроэнергии.

Также в "Укрэнерго" призвали переносить использование энергоемких приборов, в частности стиральных машин и бойлеров, на ночное время. Особое внимание просят уделить экономному потреблению жителей регионов, где прогнозируется наибольшая жара, прежде всего Киева и Киевской области.

В компании подчеркивают, что если больше украинцев будут придерживаться рекомендаций по режиму энергопотребления, это поможет избежать перегрузки оборудования и снизит вероятность введения вынужденных отключений электроэнергии.