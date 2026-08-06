Через що в Україні зросло навантаження на енергосистему

Серпнева спека суттєво збільшила споживання електроенергії по всій Україні. У НЕК "Укренерго" зазначають, що енергетики одночасно відновлюють мережі після російських атак та проводять планові ремонти обладнання, тому система працює з підвищеним навантаженням.

У компанії наголошують, що кожен споживач може допомогти зменшити ризик перевантаження мереж. Особливо важливо протягом рекордно спекотних днів обмежити використання потужних електроприладів із 10:00 до 23:00.

Найбільший пік споживання електроенергії традиційно припадає на період із 16:00 до 23:00. Саме в цей час українців просять максимально раціонально користуватися електроенергією.

Які поради дали українцям в "Укренерго"

Фахівці рекомендують правильно використовувати кондиціонери. Замість встановлення температури на рівні 16 – 17 градусів варто обирати комфортні 23 – 24 градуси та користуватися автоматичним режимом підтримки температури. Це допоможе суттєво скоротити споживання електроенергії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Також в "Укренерго" закликали переносити використання енергоємних приладів, зокрема пральних машин і бойлерів, на нічний час. Особливу увагу просять приділити ощадливому споживанню жителів регіонів, де прогнозується найбільша спека, насамперед Києва та Київської області.

У компанії підкреслюють, що якщо більше українців дотримуватимуться рекомендацій щодо режиму енергоспоживання, це допоможе уникнути перевантаження обладнання та знизить імовірність запровадження вимушених відключень електроенергії.