Более 180 миллионов долларов на энергетику: Великобритания выделила деньги Украине

Великобритания выделила 186,8 миллиона долларов для укрепления энергетики Украины. Страна продолжает работать G7, чтобы помочь Украине после атак России.

Великобритания выделила средства

Действительно Лондон сейчас активно сотрудничает со странами G7 в сфере восстановления и защиты украинской энергосистемы.

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Великобритания активизирует усилия по поддержке Украины и выделила почти 150 миллионов франков на укрепление энергетического сектора Украины,

– сказал постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд.

На его взгляд, Россия намеренно наносит систематические удары по энергетике Украины. Это заставило нас использовать резервные источники питания. Гуманитарная ситуация в прифронтовых территориях тоже ухудшилась из-за перебоев с водо- и электроснабжением.

Министр энергетики Герман Галущенко ранее заявлял, что сейчас Украина переживает самую масштабную атаку со стороны России.

Под ударом оказались до 80% тепловой генерации, половина гидрогенерации и большое количество подстанций.

Также недавно еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон поддержала мнение о необходимости решения ENTSO-E для увеличения пропускных возможностей межгосударственных сечений для импорта электроэнергии из стран Европы.