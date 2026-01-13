В Киеве к генераторам подключают целые жилые дома, – Свириденко

В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы вернуть полноценное энергообеспечение после последний разрушительных атак России на энергетику. В то же время некоторые жилые дома во вторник начали подключать к генераторам большой мощности.

Где устанавливают мощные генераторы?

Генераторами дома обеспечивает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по поручению правительства, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Оборудование устанавливают в тех районах столицы, где наблюдаются наибольшие проблемы с питанием.

Они (генераторы – 24 Канал) также снижают нагрузку на систему и обеспечивают жизнедеятельность целых кварталов,

– отметила Свириденко.

Также чрезвычайники при необходимости разворачивают дополнительные Пункты несокрушимости, не только в Киеве, но и по всей стране.

Какова ситуация со светом в Киеве?

В ночь на 13 января Россия снова атаковала энергообъекты Киева и Киевской области. После этого в столице и регионе зафиксировали перебои со светом. ДТЭК сообщила, что экстренные отключения ввели во всем Киеве и Бучанском районе Киевской области.

По данным ДТЭК, в отдельных районах и микрорайонах, в частности на Подоле, Виноградаре и Святошине, света может не быть до конца суток.

Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему,

– подчеркнули в ДТЭК.

В то же время в Гостомеле и Ирпене Киевской области, по словам энергетиков, экстренные отключения из-за аварийных работ продлятся до 15 января.

Важно! Из-за проблем с энергоснабжением днем 13 января на правом берегу Киева временно остановились все трамваи и троллейбусы. На некоторых направлениях движения электротранспорта организовали работу похожих автобусных маршрутов, сообщили в Киевтрансе.

Что известно об атаках на Киев?