В Киеве к генераторам подключают целые жилые дома, – Свириденко
- В Киеве жилые дома начали подключать к генераторам большой мощности генераторам большой мощности из-за проблем с энергообеспечением.
- ГСЧС по поручению правительства устанавливает генераторы в районах с наибольшими проблемами, чтобы снизить нагрузку на систему.
В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы вернуть полноценное энергообеспечение после последний разрушительных атак России на энергетику. В то же время некоторые жилые дома во вторник начали подключать к генераторам большой мощности.
Где устанавливают мощные генераторы?
Генераторами дома обеспечивает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по поручению правительства, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Оборудование устанавливают в тех районах столицы, где наблюдаются наибольшие проблемы с питанием.
Они (генераторы – 24 Канал) также снижают нагрузку на систему и обеспечивают жизнедеятельность целых кварталов,
– отметила Свириденко.
Также чрезвычайники при необходимости разворачивают дополнительные Пункты несокрушимости, не только в Киеве, но и по всей стране.
Какова ситуация со светом в Киеве?
В ночь на 13 января Россия снова атаковала энергообъекты Киева и Киевской области. После этого в столице и регионе зафиксировали перебои со светом. ДТЭК сообщила, что экстренные отключения ввели во всем Киеве и Бучанском районе Киевской области.
По данным ДТЭК, в отдельных районах и микрорайонах, в частности на Подоле, Виноградаре и Святошине, света может не быть до конца суток.
Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему,
– подчеркнули в ДТЭК.
В то же время в Гостомеле и Ирпене Киевской области, по словам энергетиков, экстренные отключения из-за аварийных работ продлятся до 15 января.
Важно! Из-за проблем с энергоснабжением днем 13 января на правом берегу Киева временно остановились все трамваи и троллейбусы. На некоторых направлениях движения электротранспорта организовали работу похожих автобусных маршрутов, сообщили в Киевтрансе.
Что известно об атаках на Киев?
Ночью 13 января враг обстрелял Киевскую область, что повлекло пожары как в жилых кварталах, так и на промышленных объектах. Критические инфраструктурные объекты области были переведены на альтернативные источники питания, а в отдельных районах введены экстренные отключения электроэнергии.
Однако наибольший ущерб комбинированный удар России нанес в ночь на 9 января, когда пострадала столичная критическая инфраструктура. В результате обстрела ранения получили 26 человек, четверо погибли. Массированная атака оставила часть Киева без света, тепла и воды.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в Киеве и области. Больше всего отключений зафиксировано в Бориспольском и Броварском районах.