Эстония начала работать над конфискацией российских активов

Эстония первой из стран ЕС начала работать над конфискацией российских активов. Представитель МИД Михкель Тамм рассказал, что подать соответствующий документ правительство планирует в январе.

Конфискация российских активов

9 января Михкель Тамм заявил, что правовая база появится до конца января после того, как в конце декабря правительство в Таллинне поручило министерствам разработать план ареста активов.

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Правительство Эмтонии планирует представить план после того, как Еврокомиссия примет решение об использовании 300 миллиардов евро замороженных активов центробанка России и имущества подсанкционных россиян.

Замороженные российские активы

В общей сложности Еврокомиссия заблокировала 300 миллиардов резервов российского центробанка, которые планирует направить на восстановление Украины.

Также еще 68 миллиардов евро российских активов. Наибольшая часть находится в Бельгии – 50 миллиардов евро.

В декабре 2022 года президент Всемирного банка отмечал, что восстановление Украины будет стоить около 350 миллиардов долларов. К слову, там считают, что восстановление Украины должно происходить не только за государственные средства, но и за частные.

Эстония заморозила российские активы почти на 20 миллионов евро. Эти средства правительство страны предлагает передать пострадавшей от российского вторжения Украине.