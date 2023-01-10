Эстония начала работать над конфискацией российских активов

10 января 2023, 09:02
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Источник:

Bloomberg

Эстония первой из стран ЕС начала работать над конфискацией российских активов. Представитель МИД Михкель Тамм рассказал, что подать соответствующий документ правительство планирует в январе.

Конфискация российских активов

9 января Михкель Тамм заявил, что правовая база появится до конца января после того, как в конце декабря правительство в Таллинне поручило министерствам разработать план ареста активов.

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Правительство Эмтонии планирует представить план после того, как Еврокомиссия примет решение об использовании 300 миллиардов евро замороженных активов центробанка России и имущества подсанкционных россиян.

Напомним! Эстония заморозила российские активы почти на 20 миллионов евро. Эти средства правительство страны предлагает передать пострадавшей от российского вторжения Украине.

Замороженные российские активы

Автор: Дар'я Вереньова