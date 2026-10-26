Блокада для России: Эстония полностью закрывает порты для транзита российского зерна

Страны Балтии продолжают усиливать экономическое давление на государство-агрессора, перекрывая ему доступ к европейской логистике. На этот раз под прицел попал один из ключевых экспортных товаров врага, приносящий ему миллиардные доходы.

Кого затронет новое решение

Эстония планирует на уровне национального законодательства принципиально запретить транзит российских зерновых через свою территорию. Об этом заявил министр по региональным делам и сельскому хозяйству страны Хендрик Йоханнес Террас перед заседанием Совета ЕС в Люксембурге, о чём пишет "Укринформ".

По словам чиновника, хотя через эстонские порты российское зерно практически не проходит уже длительное время, власти хотят исключить такую возможность даже в гипотетическом плане. "Для нас это вопрос принципа", – подчеркнул глава министерства, добавив, что в настоящее время прорабатываются различные варианты легализации этого шага.

Обратите внимание! В то же время Террас подчеркнул, что Европейский Союз должен максимально содействовать Украине в транзите ее агропродукции. "Нам нужно помочь Украине в поставках ее зерна в третьи страны транзитом через Европу", – заявил он, указав на важность этого шага для глобальной продовольственной безопасности.

Какова ситуация с транзитом в соседних странах

Пока Таллинн готовит полный запрет, через соседнюю Латвию поставки российской сельскохозяйственной продукции существенно выросли. Как свидетельствуют данные Службы государственных доходов (VID), за девять месяцев этого года транзитом из России через Латвию было вывезено почти 690 тысяч тонн зерновых, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом, сообщает 24 Канал.

В настоящее время законодательство ЕС не запрещает транзит российского зерна, ограничивая лишь его ввоз для свободного обращения и строго контролируя, чтобы товар не происходил с оккупированных территорий Украины. Однако Литва уже выступила с предложением полностью остановить этот поток и ввести жесткие санкции против российских аграрных олигархов, финансирующих войну.