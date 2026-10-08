"Дыра" в санкциях: как Эстония вывела российского поставщика из-под удара ЕС
Европейский Союз одобрил новый масштабный пакет санкций против России, но в нем оставили одно исключение. Неожиданно из списка ограничений исключили российскую компанию.
Почему Эстония попросила о исключении
Поставщика редкоземельных материалов из России исключили из предложенного 22-го пакета санкций по просьбе Эстонии, пишет ERR.
Первым об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, отметив, что из первоначального предложения исключили одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо. Однако названия фирмы и имя человека он не раскрыл.
Позже представительница Эстонии в Брюсселе Керстин Лепик подтвердила изданию эту информацию.
Да, мы попросили исключить одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо из почти 1 600 физических лиц и компаний в санкционном списке,
– сказала она.
По словам пресс-секретаря, российская компания поставляет NPM Silmet материалы, имеющие стратегическое значение для Европы. В частности, к отраслям, зависимым от этого, относятся производители электромобилей и авиационная промышленность,
Обратите внимание! NPM Silmet перерабатывает редкоземельные элементы для дальнейшего использования, в частности в производстве ветровых турбин.
Могут ли ввести санкции
В то же время в Эстонии подчеркнули, что NPM Silmet уже ищет альтернативные источники поставок материалов, которые сейчас импортирует из России.
Таким образом, Таллинн не отказывается от возможности ввести санкции против российского поставщика в будущем, но нуждается в отсрочке.
Эстония пересмотрит вопрос о включении этой российской компании и физического лица в санкционный список в следующем году,
– отметила Лепик.
Напомним, 7 октября послы стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России. В санкционный список попали 743 физических лица и 826 компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом, в частности, с производством ракет, двигателей, беспилотников, военной электроники и другой продукции.