В Украине к бензину будут добавлять спирт: как это повлияет на качество и цену
- С мая 2025 года в Украине бензин будет содержать 5% биоэтанола, что уменьшит вредные выбросы.
- Ожидается, что изменения не повлияют на качество топлива, а цены могут даже снизиться из-за падения стоимости нефти.
С мая 2025 года в Украине начнут обязательно добавлять спирт к бензину. Это вызывает беспокойство водителей относительно возможных изменений в стоимости и качестве топлива.
Зачем в бензине спирт
С 1 мая 2025 года на украинских АЗС начнут продавать бензин с добавлением 5% биоэтанола, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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Это реализация новых требований по использованию биотоплива в транспорте, которые были утверждены еще в прошлом году.
Введение бензина с биоэтанолом в Украине с мая 2025 года не станет чем-то новым для потребителей – похоже топливо давно поставляется из ЕС, отмечают эксперты.
Как объясняют аналитики, биоэтанол – это спирт из растительного сырья, что уменьшает вредные выбросы, и его давно используют в США, Европе и Бразилии.
Что будет с качеством топлива и ценами на него
Изменения в составе бензина не скажутся на качестве топлива – смесь с 5% биоэтанола является безопасной для двигателя и соответствует международным стандартам. Эксперты уверяют, что большинство автомобилей, даже старых, без проблем работают с таким топливом, которое давно является нормой в ЕС.
Заметьте! По цене, то подорожание не ожидается – разница в стоимости составит несколько десятков копеек на литре, а в целом возможно даже снижение цен на 3-5 гривен благодаря падению стоимости нефти на мировом рынке.
Какие цены на топливо сегодня
По состоянию на 17 апреля 2025 года средние цены на топливо в Украине выглядят так:
Премиальный бензин А-95 подорожал до 58,67 гривны за литр.
Обычный бензин А-95 подешевел до 54,86 гривны за литр (-25 копеек).
Бензин А-92 незначительно снизился в цене до 52,78 гривны за литр (-1 копеек).
Дизель подешевел до 53,48 гривны за литр (-28 копеек).
Автогаз также немного снизился - до 35,45 гривны за литр (-2 копейки).