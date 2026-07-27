Изменения в "Национальном кешбэке": как расширяется популярная программа
В программе "Национальный кешбэк" произошло обновление. К ней присоединились еще два украинских банка.
Какие изменения произошли в Нацкешбэке
Теперь Alliance bank и KredoBank являются участниками программы "Национальный кешбэк", о чем сообщили в Министерстве экономики Украины.
В настоящее время к программе присоединились 22 банка-участника. Это делает Нацкешбэк более доступным для пользователей.
Более того, за последние два месяца к программе "Национальный кешбэк" присоединились почти 500 тысяч украинцев. В общей сложности ею уже пользуются более 5 миллионов человек.
Украинцам напомнили, что за покупку украинских товаров можно получить 15% или 5% кешбэка. А максимальная сумма компенсации составляет 3 тысячи гривен.
Средства можно использовать:
- оплатив коммуналку;
- оплатив ценовые услуги;
- на покупку лекарств или продуктов украинского производства;
- на донаты на ВСУ и т.д.
Напомним, что украинцы должны потратить кешбэк до 31 июля этого года. Неиспользованный остаток вернется в бюджет после 31 числа.
А в начале июля украинцы уже начали получать кешбэк за апрель. В то же время, новости относительно кешбэка за май пока не публиковали.