Изменения в "Национальном кешбэке": как расширяется популярная программа

В программе "Национальный кешбэк" произошло обновление. К ней присоединились еще два украинских банка.

Какие изменения произошли в Нацкешбэке

Теперь Alliance bank и KredoBank являются участниками программы "Национальный кешбэк", о чем сообщили в Министерстве экономики Украины.

В настоящее время к программе присоединились 22 банка-участника. Это делает Нацкешбэк более доступным для пользователей.

Более того, за последние два месяца к программе "Национальный кешбэк" присоединились почти 500 тысяч украинцев. В общей сложности ею уже пользуются более 5 миллионов человек.

Украинцам напомнили, что за покупку украинских товаров можно получить 15% или 5% кешбэка. А максимальная сумма компенсации составляет 3 тысячи гривен.

Средства можно использовать:

оплатив коммуналку;

оплатив ценовые услуги;

на покупку лекарств или продуктов украинского производства;

на донаты на ВСУ и т.д.

Напомним, что украинцы должны потратить кешбэк до 31 июля этого года. Неиспользованный остаток вернется в бюджет после 31 числа.

А в начале июля украинцы уже начали получать кешбэк за апрель. В то же время, новости относительно кешбэка за май пока не публиковали.