Санкции ЕС против Минска: к ограничениям присоединились 8 стран

Восемь стран присоединились к ограничительным мерам Европейского союза в отношении Беларуси. В частности, это сделала и Украина.

Что известно о санкциях против Беларуси

ЕС приветствует решение восьми государств, о чем заявила во вторник, 18 августа, в своем заявлении глава внешней политики ЕС Кая Каллас, пишет The Guardian.

Европейский Союз в настоящее время приветствует решение:

Албании; Боснии и Герцеговины; Исландии; Лихтенштейна; Черногории; Северной Македонии; Норвегии; Украины.

Отмечается, что в июле Рада ЕС приняла решение ввести ограничительные меры против Беларуси "в связи с участием Беларуси в российской агрессии против Украины".

Санкции расширяют ограничения в отношении товаров и технологий, которые могут усилить военный, технологический, оборонный или безопасностный потенциал Беларуси. Об этом пишет Euronews.

Кроме того, они вводят дополнительные ограничения на импорт товаров, которые могут обеспечить Беларуси альтернативные источники доходов. Меры также расширяют ограничения в отношении участия Беларуси в деятельности компаний, связанных с криптоактивами и работающих в ЕС.

В то же время предусмотрены исключения, позволяющие и в дальнейшем поставлять в Беларусь товары и услуги, необходимые для поддержания работы публичной интернет-инфраструктуры,

– говорится в тексте.

Напомним, что 21-й пакет санкций содержит меры в отношении Беларуси. Они призваны "отразить" меры, введенные против России. В частности, это торговые меры – запрет на импорт товаров, приносящих Беларуси значительные доходы, а также экспортные ограничения, связанные с военной промышленностью, – и правовая защита. В четверг, 23 июля, Рада ЕС приняла 21-й пакет санкций против России.

В настоящее время ЕС уже готовит новые санкции против России. Обширный список будет представлен осенью.

Кроме того, Европейская служба внешних действий готовит расширение санкционных списков. В сентябре ожидаются конкретные предложения в отношении организаций и лиц.