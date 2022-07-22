Кабмин установил новые цены на газ до 2023 года: сколько будет стоить тысяча кубометров газа

22 июля 2022 , 13:40
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Источник:

Правительственный портал

Кабмин зафиксировал цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений до весны 2023 года. В постановлении также утвердили уменьшение потребления на 10%.

Кабмин установил новые цены на газ

Правительство зафиксировало разную цену на газ отдельных групп потребителей. Согласно постановлению ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года природный газ будет по следующим ценам:

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  • для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой населению – 7 420 гривен с учетом НДС за 1000 кубометров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).
  • бюджетным учреждениям – 16 390 гривен с учетом НДС за 1000 кубометров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).
  • для других нужд – 38 325,5 гривны с учетом НДС за 1000 кубометров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).
Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "Нафтогаз " будет поставлять газ производителям тепла по фиксированной цене, которая составляет 7,40 гривны за кубометр. Она будет действовать до 31 мая 2023 года. Он объяснил, что это позволит не менять тарифы на тепло и горячую воду для украинцев.

Кабмин ограничил потребление газа

Также в постановлении Кабмин утвердил ограничение объемов потребления газа. Фиксированные объемы природного газа определяются Министерством развития общин и территорий в помесячной разбивке на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на уровне, что на 10% меньше общих фиксированных объемов природного газа, предусмотренных соответствующим производителям тепловой энергии условиями договора поставки природного газа на 2021 – 2024 годы.

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Автор: Дар'я Вереньова