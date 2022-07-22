Кабмин установил новые цены на газ до 2023 года: сколько будет стоить тысяча кубометров газа
Источник:Правительственный портал
Кабмин зафиксировал цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений до весны 2023 года. В постановлении также утвердили уменьшение потребления на 10%.
Кабмин установил новые цены на газ
Правительство зафиксировало разную цену на газ отдельных групп потребителей. Согласно постановлению ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года природный газ будет по следующим ценам:
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- для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой населению – 7 420 гривен с учетом НДС за 1000 кубометров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).
- бюджетным учреждениям – 16 390 гривен с учетом НДС за 1000 кубометров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).
- для других нужд – 38 325,5 гривны с учетом НДС за 1000 кубометров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).
Кабмин ограничил потребление газа
Также в постановлении Кабмин утвердил ограничение объемов потребления газа. Фиксированные объемы природного газа определяются Министерством развития общин и территорий в помесячной разбивке на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на уровне, что на 10% меньше общих фиксированных объемов природного газа, предусмотренных соответствующим производителям тепловой энергии условиями договора поставки природного газа на 2021 – 2024 годы.Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.