Кабмин установил новые цены на газ до 2023 года: сколько будет стоить тысяча кубометров газа

Кабмин зафиксировал цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений до весны 2023 года. В постановлении также утвердили уменьшение потребления на 10%.

Кабмин установил новые цены на газ

Правительство зафиксировало разную цену на газ отдельных групп потребителей. Согласно постановлению ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года природный газ будет по следующим ценам:

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