США будет крупнейшей экономикой мира еще 15 лет: что ожидает Украину
27 декабря 2024, 10:50Читати новину українською
Вероятно США будут оставаться крупнейшей экономикой мира по меньшей мере ближайшие 15 лет. Эти тенденции связывают, в частности, с правительственными программами, которые будут внедряться.
Что влияет на экономическую ситуацию в мире
Положительные прогнозы для США связаны, в том числе с тем, что развитие китайской экономики замедляется, сообщает 24 Канал со ссылкой на британское исследовательское агентство Центра исследований экономики и бизнеса CEBR.
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В рейтинге CEBR Украина на 58 месте. За следующие 15 лет ситуация должна значительно улучшиться. По прогнозам аналитиков, в 2039 году Украина должна занять 27 место в рейтинге.
Как будет происходить рост украинской экономики:
- с 2025 по 2029 годы украинская экономика ежегодно будет расти на 4,1%;
- с 2030 по 2039 годы рост украинской экономики может замедлиться и составит ориентировочно 3,7%.
Как выросла экономика Украины в 2024 году?
Согласно информации Минэкономики, в 2024 году украинская экономика выросла на 4%. 0,64% из общего значения это результат реализации политики развития производителей "Сделано в Украине".