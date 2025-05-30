Дочь экс-заместителя Авакова строит один из крупнейших отелей Буковеле

Оксана Чеботарь – дочь бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, причастна к строительству апарт-отеля Glacier Premium Apartments, который находится в центре Буковеля. Вопросы вызывают источники финансирования этого проекта.

Что известно об этом строительстве

Glacier Premium Apartments будет люксовым отелем. Сейчас его позиционируют как самый большой и самый премиальный в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bihus.info.

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По данным журналистов, общая территория комплекса, где размещен отель составляет более 2 гектар. Земля под застройку была куплена у ООО "Буковель". Условия этой сделки неизвестны.

Обратите внимание! Стоимость квадратного метра в этом отеле достигает 6 тысяч долларов.

Строительство заказала "Глейшер Хилл". Оксана Чеботарь владеет 33% этой компании.

Внимание журналистов проект привлек, в частности, из-за того, что это строительство отеля требует значительных вложений. А официальные доходы Оксаны Чеботарь и ее мужа не позволяют реализовать такую идею. Дело в том, что большинство компаний супругов убыточны.