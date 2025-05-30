Що відомо про це будівництво

Glacier Premium Apartments буде люксовим готелем. Зараз його позиціонують як найбільший та найпреміальніший в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bihus.info.

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За даними журналістів, загальна територія комплексу, де розміщено готель складає більш як 2 гектари. Земля під забудову була куплена у ТОВ "Буковель". Умови цієї угоди невідомі.

Зверніть увагу! Вартість квадратного метра у цьому готелі сягає 6 тисяч доларів.

Будівництво замовила "Глейшер Хілл". Оксана Чеботар володіє 33% цієї компанії.

Увагу журналістів проєкт привернув, зокрема, через те, що це будівництво готелю потребує значних вкладень. А офіційні доходи Оксани Чеботар та її чоловіка не дозволяють реалізувати таку ідею. Річ у тім, що більшість компаній подружжя збиткові.