Уже є дозвіл АМКУ

Йдеться про Знаменську БЕСС (Battery Energy Storage System), розташовану у Вінницькій області. Згідно з рішенням АМКУ від 24 квітня, контроль над підприємством здійснюватиме ТОВ "Гранд-Тер", передає 24 Канал.

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Ключовим елементом угоди стало призначення директоркою Валентини Парамонової – чинної очільниці кількох інших компаній, зокрема ТОВ "Гранд-Тер", ТОВ "Пора Безпека" та ПП "Міністрі Плюс".

Зв'язок із Аваковим

Усі три структури мають одних і тих же кінцевих бенефіціарів – Арсена Авакова та його дружину Інну Авакову.

Довідково. Знаменська БЕСС – українська транслітерація англійського терміну BESS (Battery Energy Storage System), що розшифровується як "батарейна електрична система зберігання". Одна з компаній, яка у 2024 році виграла аукціон на надання допоміжних енергетичних послуг.