Уже есть разрешение АМКУ

Речь идет о Знаменской БЭСС (Battery Energy Storage System), расположенной в Винницкой области. Согласно решению АМКУ от 24 апреля, контроль над предприятием будет осуществлять ООО "Гранд-Тер", передает 24 Канал.

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Ключевым элементом сделки стало назначение директором Валентины Парамоновой – действующей руководительницы нескольких других компаний, в частности ООО "Гранд-Тер", ООО "Пора Безопасность" и ЧП "Министри Плюс".

Связь с Аваковым

Все три структуры имеют одних и тех же конечных бенефициаров – Арсена Авакова и его жену Инну Авакову.

Справочно. Знаменская БЭСС – украинская транслитерация английского термина BESS (Battery Energy Storage System), что расшифровывается как "батарейная электрическая система хранения". Одна из компаний, которая в 2024 году выиграла аукцион на предоставление вспомогательных энергетических услуг.