Почему солидарная пенсионная система в Украине неэффективна

9 сентября 2024, 16:08
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Автор: Анастасия Зорик

Источник:

Liga.net

Сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система. То есть нынешние работающие украинцы "платят" пенсию тем, кто уже вышел на заслуженный отдых.

В чем проблема нынешней пенсионной системы

Солидарная пенсионная система, по словам чиновницы Оксаны Жолнович, станет менее эффективной, если население Украины будет и дальше сокращаться. То есть выплаты пенсионеров останутся недостаточными.

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Как говорит Жолнович, решением этой проблемы может стать:

  • "выравнивание" количества населения в Украине (увеличение количества молодежи);
  • проведение пенсионной реформы, то есть, введение накопительной системы.
 

Оксана Жолнович

Министр социальной политики

Мы делаем финальные финансовые расчеты, потому что стартуем сразу со всей реформой – изменениями и в существующую солидарную систему, и обязательной накопительной системой. Наша задача – обеспечить человеку в будущем замещение 60% заработка.

Обратите внимание! Уже сейчас на одного пенсионера приходится только один работающий человек.