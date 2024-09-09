Почему солидарная пенсионная система в Украине неэффективна

Сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система. То есть нынешние работающие украинцы "платят" пенсию тем, кто уже вышел на заслуженный отдых.

В чем проблема нынешней пенсионной системы

Солидарная пенсионная система, по словам чиновницы Оксаны Жолнович, станет менее эффективной, если население Украины будет и дальше сокращаться. То есть выплаты пенсионеров останутся недостаточными.

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Как говорит Жолнович, решением этой проблемы может стать:

"выравнивание" количества населения в Украине (увеличение количества молодежи);

проведение пенсионной реформы, то есть, введение накопительной системы.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Мы делаем финальные финансовые расчеты, потому что стартуем сразу со всей реформой – изменениями и в существующую солидарную систему, и обязательной накопительной системой. Наша задача – обеспечить человеку в будущем замещение 60% заработка.

Обратите внимание! Уже сейчас на одного пенсионера приходится только один работающий человек.