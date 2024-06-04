Если долго нет света: 5 вещей, которые должны быть дома во время блэкаута
В условиях длительных отключений электроэнергии, особенно во время обстрелов, важно быть максимально подготовленными. Есть несколько универсальных советов, которые помогут подготовиться к блэкауту.
Что надо приобрести на случай отключений
Чтобы обеспечить себе относительно удобные условия при отсутствии света, желательно иметь дома средства для зарядки гаджетов, а также средства освещения.
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Генератор
Если вы живете в частном доме, рассмотрите возможность покупки личного дизельного генератора. Такой агрегат способен обеспечить все необходимости вашего дома. Цена генератора стартует от 15 тысяч гривен, поэтому, если ваш бюджет позволяет, это может быть выгодное инвестирование средств в ваш комфорт и независимость.
Однако, для жителей многоэтажных домов приобретение генератора часто не является вариантом из-за больших затрат, что несет такая покупка – обеспечение стандартного многоквартирного дома потребует инвестиций минимум в 700 тысяч гривен. В таких случаях стоит рассмотреть альтернативные способы подготовки к блэкауту.
Светодиодные свечи и лампы
Обеспечьте свой дом светом, используя свечи, лампы на батарейках или USB, а также солнечные лампы. Они не только освещать пространство, но и создадут уют.
Запас воды
Поскольку системы водоснабжения работают на электричестве, запаситесь достаточным количеством питьевой и технической воды, разлитой по бутылкам и емкостях, обозначенных для удобства.
Газовая горелка
В случае использования индукционной плиты или электрических конфорок, наличие газовой горелки обеспечит возможность приготовления пищи и согревания в холодную погоду.
Портативные зарядные устройства
Павербанки, батарейки, автомобильный аккумулятор для зарядки телефона или небольшие солнечные панели, которые помогут обеспечить энергией ваши устройства, являются незаменимыми в таких условиях.
Как экономно пользоваться электричеством дома
Есть немало электроприборов, которые потребляют значительный объем электроэнергии. Если пользоваться ими рационально, можно существенно сэкономить.
Бойлеры: Включайте бойлер только для нагрева воды, потом обязательно выключайте. Постоянная работа бойлера значительно увеличивает энергопотребление. Вместо ванны лучше выбрать душ, что также позволит сэкономить воду и энергию.
Кондиционеры и обогреватели: Их следует использовать ночью, когда общая нагрузка на электросеть снижается, что может быть более эффективным и экономичным.
Стиральная машина: Использование функции "отложенная стирка" позволит проводить эту процедуру ночью, помогая сократить пиковую нагрузку на электросеть.
Микроволновка и электрическая плита: Вместо микроволновой печи лучше пользоваться электрической плитой, что эффективнее с точки зрения общего потребления энергии.
Зарядные устройства и энергонакопительные системы: Заряжайте портативные аккумуляторы и павербанки ночью, а используйте их днем, чтобы избежать пиковых нагрузок.
Освещение: Замените обычные лампочки на LED, потребляющие гораздо меньше электроэнергии и служащие дольше.
Телевизоры и другие гаджеты: Просмотр фильмов на заряженных планшетах или ноутбуках и чтение новостей через мобильный снижают потребление энергии по сравнению с использованием телевизора.
Пылесос: Ручная уборка с помощью веника или влажной тряпки может быть альтернативой энергоемкому пылесосу.
Посудомоечная машина: Мойте посуду вручную, вместо использования посудомоечной машины, чтобы сэкономить воду и электричество в ближайшие дни.
Электродуховки и печи: Эти приборы потребляют примерно 1 киловатт-час. Старайтесь минимизировать их использование, например, готовьте сразу несколько блюд, чтобы использовать духовку меньшее количество раз.
Утюг: Он потребляет до 2,2 киловатт-часа. Выбирайте одежду, которая не требует глажки, чтобы избежать использования утюга в эти дни.
Фены, плойки и другие приборы для укладки волос: Потребление таких приборов также достигает 2,2 киловатт-часа. Ограничивая их использование, вы не только сэкономите энергию, но и позволите своим волосам отдохнуть и восстановиться, что положительно скажется на их здоровье и виде.