Що треба придбати на випадок відключень

Аби забезпечити собі відносно зручні умови за відсутності світла, бажано мати вдома засоби для заряджання гаджетів, а також засоби освітлення.

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Генератор

Якщо ви мешкаєте в приватному будинку, розгляньте можливість купівлі особистого дизельного генератора. Такий агрегат спроможний забезпечити всі необхідності вашого дому. Ціна генератора стартує від 15 тисяч гривень, тому, якщо ваш бюджет дозволяє, це може бути вигідне інвестування коштів у ваш комфорт та незалежність.

Однак, для мешканців багатоповерхових будинків придбання генератора часто не є варіантом через великі витрати, що несе така покупка – забезпечення стандартного багатоквартирного будинку вимагатиме інвестицій мінімум у 700 тисяч гривень. В таких випадках варто розглянути альтернативні способи підготовки до блекаутів.

Світлодіодні свічки та лампи

Забезпечте своє помешкання світлом, використовуючи свічки, лампи на батарейках або USB, а також сонячні лампи. Вони не тільки освітлюватимуть простір, а й створять затишок.

Запас води

Оскільки системи водопостачання працюють на електриці, запасіться достатньою кількістю питної і технічної води, розлитої по пляшках і місткостях, позначених для зручності.

Газовий пальник

У випадку використання індукційної плити або електричних конфорок, наявність газового пальника забезпечить можливість приготування їжі та зігрівання в холодну погоду.

Портативні зарядні пристрої

Павербанки, батарейки, автомобільний акумулятор для заряджання телефону або невеликі сонячні панелі, що допоможуть забезпечити енергією ваші пристрої, є незамінними у таких умовах.

Як економно користуватися електрикою вдома

Є чимало електроприладів, які споживають значний обсяг електроенергії. Якщо користуватися ними раціонально, можна суттєво заощадити.