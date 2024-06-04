Что надо приобрести на случай отключений

Чтобы обеспечить себе относительно удобные условия при отсутствии света, желательно иметь дома средства для зарядки гаджетов, а также средства освещения.

Читайте также Почему тариф на электроэнергию вырос, а отключений света стало больше

Генератор

Если вы живете в частном доме, рассмотрите возможность покупки личного дизельного генератора. Такой агрегат способен обеспечить все необходимости вашего дома. Цена генератора стартует от 15 тысяч гривен, поэтому, если ваш бюджет позволяет, это может быть выгодное инвестирование средств в ваш комфорт и независимость.

Однако, для жителей многоэтажных домов приобретение генератора часто не является вариантом из-за больших затрат, что несет такая покупка – обеспечение стандартного многоквартирного дома потребует инвестиций минимум в 700 тысяч гривен. В таких случаях стоит рассмотреть альтернативные способы подготовки к блэкауту.

Светодиодные свечи и лампы

Обеспечьте свой дом светом, используя свечи, лампы на батарейках или USB, а также солнечные лампы. Они не только освещать пространство, но и создадут уют.

Запас воды

Поскольку системы водоснабжения работают на электричестве, запаситесь достаточным количеством питьевой и технической воды, разлитой по бутылкам и емкостях, обозначенных для удобства.

Газовая горелка

В случае использования индукционной плиты или электрических конфорок, наличие газовой горелки обеспечит возможность приготовления пищи и согревания в холодную погоду.

Портативные зарядные устройства

Павербанки, батарейки, автомобильный аккумулятор для зарядки телефона или небольшие солнечные панели, которые помогут обеспечить энергией ваши устройства, являются незаменимыми в таких условиях.

Как экономно пользоваться электричеством дома

Есть немало электроприборов, которые потребляют значительный объем электроэнергии. Если пользоваться ими рационально, можно существенно сэкономить.