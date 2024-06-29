Докупить недостающий стаж: как это сделать

Украинцы, которые не имеют достаточно страхового стажа для будущей пенсии, могут приобрести необходимое количество стажа в ПФУ. Стоимость страхового стажа зависит от минимальной заработной платы в Украине.

Цена пенсионного стажа в Украине

В Украине возможность докупить стаж имеют лица в возрасте от 16 лет, в частности те, кто проживает за рубежом, но планирует получать пенсию в Украине.

Читайте также Все по-другому: как изменятся платежки за доставку газа для украинцев

Эта опция также может быть интересна людям предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии, или тем, кто имеет низкий уровень официального дохода и хочет увеличить размер своей будущей пенсии.

Для того, чтобы засчитать полный месяц страхового стажа, необходимо оплатить минимум минимальный страховой взнос, который с 1 апреля составляет 1 760 гривен.

В Украине он рассчитывается по формуле: минимальная заработная плата умноженная на 22%. Таким образом, если минимальная заработная плата растет, растет и стоимость страхового взноса.

Как докупить стаж

Уплата добровольных взносов осуществляется по желанию лица. Пенсионер может самостоятельно определять частоту и размер взносов в зависимости от своих возможностей. Добровольные взносы можно делать как на свой счет, так и в пользу другого лица.

Для приобретения страхового стажа не нужно посещать государственные учреждения. Достаточно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования с Пенсионным фондом Украины.