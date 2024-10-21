Режим управляемой гибкости: долго ли он продлится в Украине

В начале полномасштабного вторжения НБУ установил в Украине режим управляемой гибкости по курсу валют. Впрочем, банк не устанавливает точных временных рамок по продолжительности этого режима.

Долго ли Украина сможет быть в режиме управляемой гибкости

Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий отметил, что сейчас нет точности относительно продолжительности пребывания рынка в режиме управляемой гибкости валютного курса.

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По его словам, НБУ обладает достаточным объемом международных резервов и инструментами, которые позволяют сохранять текущий режим, пока не будут созданы соответствующие предпосылки для дальнейших шагов в направлении валютной либерализации.

Юрий Гелетий Заместитель председателя НБУ Мы не привязываемся ни к каким временным рамкам ни в вопросе калибровки курсового режима, ни в скорости продвижения Дорожной картой валютной либерализации. Ориентируемся исключительно на условия, которые должны сформироваться для следующих шагов, чтобы они не генерировали угрозы для устойчивости валютного рынка, курсовых и инфляционных ожиданий.

По словам заместителя председателя НБУ, важным является не время, а условия, которые обеспечат экономическую устойчивость и не будут создавать угроз для стабильности валютного рынка и инфляционных ожиданий.

Заметьте! Продолжительность войны, ее интенсивность и другие внешние факторы, такие как производство, экспорт, импорт, рынок труда и инвестиционный климат, являются ключевыми рисками, влияющие на эти решения.

Чем особенный режим управляемой гибкости

Режим управляемой гибкости может показаться похожим на плавающий курс, особенно для тех, кто не вникает в детали экономических процессов, отмечает Юрий Гелетий.

Однако эти режимы имеют отличия, влияющие на рядовых граждан.

Заметьте! Например, "карточный туризм" возник из-за фиксированного курса и возможности покупки валюты через карточные операции по более низкому курсу.

После корректировки НБУ этой возможности, она исчезла, как и смысл этой практики.

Если же сравнить текущий режим с плавающим курсообразованием, действовавшим до полномасштабной войны, то, видимо, изменения для наличного курса не являются существенными. Если вынести за скобки структурный дефицит валюты на межбанковском рынке, который НБУ покрывает и которого нет на наличном рынке, то восприятие режимов действительно похоже,

– объясняет эксперт.

Таким образом, укрепилась связь между официальным и наличным курсами, и для населения стало меньше поводов беспокоиться о скачках курса. Это также снизило стимул к накоплению валюты в условиях экономической нестабильности.