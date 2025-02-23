Сможет ли Украина продавать электроэнергию в случае достройки ХАЭС

Расширение Хмельницкой АЭС может усилить энергетический потенциал Украины. Однако точное влияние этого проекта на экспорт электроэнергии пока неизвестно.

Будет ли экспорт электроэнергии

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что пока трудно спрогнозировать, как может усилить энергосистему Украины строительство 2 блоков на Хмельницкой АЭС.

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Рябцев отмечает, что из-за отсутствия прогноза спроса на электроэнергию до 2035 года сложно оценить, насколько эффективным будет расширение ХАЭС.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Известно, что достройка 2 блоков на ХАЭС – это дополнительные 2 гигаватта мощности, но какой будет структура генерации в 2035 году – неизвестно. Тем более энергетическую стратегию 2050 года официально не обнародовали.

В то же время президент Зеленский заявил в Мюнхене, что после завершения войны ожидается профицит электроэнергии, что позволит Украине поставлять ее за границу.

Важно! Достройка энергоблоков ХАЭС может занять не менее 7 лет, согласно технико-экономическому обоснованию "Энергоатома" от 2017 года.