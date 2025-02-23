Будет ли экспорт электроэнергии

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что пока трудно спрогнозировать, как может усилить энергосистему Украины строительство 2 блоков на Хмельницкой АЭС.

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Рябцев отмечает, что из-за отсутствия прогноза спроса на электроэнергию до 2035 года сложно оценить, насколько эффективным будет расширение ХАЭС.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Известно, что достройка 2 блоков на ХАЭС – это дополнительные 2 гигаватта мощности, но какой будет структура генерации в 2035 году – неизвестно. Тем более энергетическую стратегию 2050 года официально не обнародовали.

В то же время президент Зеленский заявил в Мюнхене, что после завершения войны ожидается профицит электроэнергии, что позволит Украине поставлять ее за границу.

Важно! Достройка энергоблоков ХАЭС может занять не менее 7 лет, согласно технико-экономическому обоснованию "Энергоатома" от 2017 года.