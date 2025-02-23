Чи буде експорт електроенергії

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, що поки важко спрогнозувати, як може підсилити енергосистему України будівництво 2 блоків на Хмельницькій АЕС.

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Рябцев зазначає, що через відсутність прогнозу попиту на електроенергію до 2035 року складно оцінити, наскільки ефективним буде розширення ХАЕС.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Відомо, що добудова 2 блоків на ХАЕС – це додаткові 2 гігавати потужності, але якою буде структура генерації у 2035 році – невідомо. Тим більше енергетичну стратегію 2050 року офіційно не оприлюднено.

Водночас президент Зеленський заявив у Мюнхені, що після завершення війни очікується профіцит електроенергії, що дозволить Україні постачати її за кордон.

Важливо! Добудова енергоблоків ХАЕС може зайняти щонайменше 7 років, згідно з техніко-економічним обґрунтуванням "Енергоатома" від 2017 року.