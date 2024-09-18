ЕС хочет ввести новые санкции против России: какие ограничения ждут россиян

ЕС хочет ужесточить санкции против определенных финансовых учреждений. Речь идет о тех компаниях, которые способствуют поставке военных товаров в Россию.

Какие санкции хочет ввести ЕС

В интервью Reuters Дэвид О'Салливан сообщил, что ЕС стремится ограничить поступление товаров, которые произвели западные дочерние компании в Юго-Восточной Азии. Недавно представитель Евросоюза осуществлял личные визиты в Таиланд, Малайзию и Вьетнам, чтобы обсудить эти вопросы.

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Дэвид О'Салливан Представитель Европейского союза в вопросе санкций Много продукции, проходящей через Китай, изготавливается дочерними предприятиями западных компаний в Юго-Восточной Азии.

О'Салливан отметил, что именно дипломатические усилия ЕС способствовали сокращению поставок указанных товаров через Центральную Азию (Казахстан, Узбекистан, Армению). С Юго-Восточной Азией ситуация сложнее. К тому же представитель ЕС подчеркивает важность введения ограничений против финучреждений, которые обеспечивают перевозку военной продукции в Россию

Если такие учреждения будут обнаружены, им будет предоставлен выбор: либо прекратить свою деятельность, или попасть под санкции,

– заверил О'Салливан.

Обратите внимание! ЕС вводит санкции против России, чтобы остановить российскую военную машину.