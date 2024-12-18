Фицо хочет встретиться с главой Еврокомиссии, чтобы обсудить транзит газа через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет поговорить с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о транзите газа через Украину. Встреча политиков должна состояться сегодня.

Для чего Фицо встреча с фон дер Ляйен

Фицо хочет поговорить с Урсулой фон дер Ляйен об альтернативных решениях для сохранения транзита в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Какие льготы могут получить дети погибших военных в 2025 году

Напомним! Контракт между Россией и Украиной о транзите газа через украинскую территорию заканчивается 1 января 2025 года. В дальнейшем это соглашение продлевать не планируют.

На этой неделе Фицо уже общался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о продолжении транзита газа. Украинская сторона от этого категорически отказалась. Однако Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова рассмотреть другие варианты.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы конечно будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности, как всего ЕС, так и каждой европейской нации.

Обратите внимание! Шмыгаль также уточнил, что в разговоре с Фицо обсуждалось усиление сотрудничества между Украиной и Словакией в области электроэнергии.