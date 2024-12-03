1 000 гривен, полученную в Укрпочте, можно будет потратить только там

Денежную помощь в размере 1 000 гривен по программе "Зимняя еПоддержка" можно получить через Укрпочту. Впрочем, в таком случае, потратить эти средства можно будет только в отделениях компании.

Как можно использовать 1 000 гривен в Укрпочте

Потратить эти средства можно будет только в отделении Укрпочты – на товары, которые там продают, или на оплату коммунальных услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Радио Свобода".

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Об этом рассказала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам, ассортимент товаров зависит от конкретного отделения. Для пенсионеров эта помощь пригодится, ведь многие интересуются, как ее оформить.

Заметьте! Депутат также отметила, что потратить 1000 гривен можно только у представителей национального бизнеса, которые работают по общей системе налогообложения.

Таким образом, средства пойдут на украинские товары, а производители уплатят с них налоги, которые впоследствии будут направляться на поддержку армии.

Выплаты по этой программе Укрпочта начнет 4 декабря.

Что известно о программе

Программу единовременной выплаты по 1 000 гривен для каждого украинца инициировал президент Владимир Зеленский с 1 декабря, чтобы поддержать население зимой. Выплаты финансируют из неиспользованных средств бюджета, которые министерства не успеют освоить до конца года.

Полученные средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, медицинских услуг, образования, страхование, транспорта или мобильной связи.

Обратите внимание! За эти средства есть возможность поддержать Вооруженные Силы Украины, купив военные облигации. Номинальная стоимость облигации составляет 1 000 гривен, а привлеченные средства государство направляет на финансирование безопасности и обороны во время военного положения.