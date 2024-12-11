Сколько средств из бюджета выделят на выплаты по инвалидности в 2025 году

В государственном бюджете Украины на 2025 год запланировано 6,7 миллиарда гривен на социальную защиту лиц с инвалидностью. Это на 300 миллионов гривен больше, чем в 2024 году.

Какое финансирование предусмотрели людям с инвалидностью

Общие расходы на социальную защиту населения составляет почти 421 миллиард гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.

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Объем социальных выплат для лиц с инвалидностью по другим бюджетным программам определит Минсоцполитики при формировании паспортов программ.

Интересно! В 2025 году также выделено 239 миллионов гривен на достройку Центра реабилитации "Галичина".

Через публичные инвестиционные проекты Минветеранов направит 4 миллиарда гривен местным бюджетам на компенсацию за жилье, в частности для людей с инвалидностью I–II групп.

Заметьте! В Украине около 3 миллионов человек имеют инвалидность, из которых более 300 тысяч получили этот статус после начала войны.

Когда инвалидность назначают пожизненно

Группа инвалидности может назначаться пожизненно в случаях неизлечимых или стабильных заболеваний, которые не поддаются дальнейшему лечению или реабилитации.

Это касается тяжелых хронических болезней, значительно ограничивающих жизненные функции.

Обратите внимание! Пожизненная группа назначается, если состояние здоровья пациента является неизменным и требует постоянного медицинского или социального обеспечения.

Лица с инвалидностью должны проходить регулярные медицинские обследования, ведь при улучшении состояния инвалидность может быть отменена.