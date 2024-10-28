Почему платежки за газ могут быть больше: специалисты объяснили причину

Специалисты объяснили, почему в платежках за газ могут быть завышены объемы потребления. Если показатели счетчика не переданы вовремя, счет выставляют по усредненным данным.

Когда передавать показатели за газ

Важно ежемесячно сообщать оператору показатели за газ, даже если никто не проживает в квартире, сообщают в консультационном центре "ГазПравда".

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Чтобы избежать завышенных сумм, необходимо передавать показатели газового счетчика с 1 по 5 число каждого месяца.

Важно! При отсутствии показаний счета формируются по усредненным данным, которые могут превышать фактическое потребление. Это среднее значение рассчитывается на основе данных за последние три года, которые указаны в заявлении-присоединении.

Передавать показания счетчика нужно даже при отсутствии фактического потребления газа, если вы не проживаете по указанному адресу. Иначе оператор ГРМ все равно начислит объем потребления по плановым показателям, что приведет к накоплению долга.

Кстати! Если возможности или желания передавать неизменные показатели нет, можно подать заявление своему оператору с уведомлением о временном отсутствии проживания по адресу.

Как подать показатели за газ

Подать показатели газа можно через личный кабинет национального оператора "Газораспределительные сети Украины", если их договор заключен именно с этим предприятием.

Обратите внимание! В Киевской, Полтавской и Одесской областях действуют локальные операторы, и в таких случаях показатели нужно передавать через их сервисы.

Абоненты "Нафтогаза" могут воспользоваться чат-ботом gas.ua в мессенджерах, позвонить в колл-центр или отправить SMS на номер 4647, указав номер лицевого счета и пятизначное значение счетчика через пробел.