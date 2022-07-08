Как изменились цены в июне: что подорожало больше всего
Источник:Госстат
В среднем цены на продукты в июне подорожали на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это больше чем в мае, когда продукты подорожали на 2,6%. Больше всего в цене прибавили яйца в июне.
Какие продукты подорожали больше всего
- Больше всего подорожали в июне яйца – на 17,2%.
- На 10,9 – 4,2% выросли цены на сахар, рис, продукты переработки зерновых, свинину, овощи, мясо домашней птицы.
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Как изменились в цене другие продукты
- Хлеб и хлебопродукты подорожали на 3,9%.
- Мясо и мясопродукты – на 3,3%.
- Рыба и рыбопродукты – на 2,9%.
- Макаронные изделия – на 2,3%.
- Подсолнечное масло – на 2,1%.
Как изменились цены на другие категории товаров
- В целом, цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,4%. На алкогольные напитки – на 3,4%, табачные изделия – на 1,4%.
- Одежда и обувь подешевели на 1,4%, в частности одежда – на 1,8%, обувь – на 0,9%.
- Цены на транспорт выросли на 11,2% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 21,3%, а также проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 7,4% и 4,5% соответственно.
- В связи с этим цены выросли на 0,9%, что связано с подорожанием почтовых услуг и телефонного оборудования на 3,0%.
График изменения цены в течение года в Украине / Инфографика Госстата
Ситуация с инфляцией в Украине
- Инфляция на потребительском рынке в июне против мая составила 3,1%, с начала года – 17,4%.
- Базовая инфляция в июне по сравнению с маем – 1,6%, с начала года – 11,4%.
В июне уровень инфляции в Украине ускорился до 20,1% годовых . В НБУ отметили, что инфляционные ожидания в дальнейшем ухудшаются. Регулятор объяснил, что ускорение инфляции в июне было обусловлено как общемировыми тенденциями, так и внутренними факторами, прежде всего связанными с войной.
Детальнее об этом В Украине инфляция выросла до более 20% годовых: что подорожало больше всего
Заместитель главы НБУ Николайчук считает, что украинцы могут не опасаться гиперинфляции, это очень нереалистичный сценарий. В НБУ прогнозируют, что инфляция достигнет 20% по итогам 2022 года.
Что такое инфляция
Инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ . Заметьте, что чем выше ее уровень в стране – тем большую угрозу он несет для экономики.
Также в июне НБУ агрессивно повысил учетную ставку до 25%. По мнению регулятора, благодаря этому депозиты станут более прибыльными, в то же время сильного влияния на кредиты это решение не будет.Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.