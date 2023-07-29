Два разных мира: как изменился курс доллара за год

В течение года курс доллара претерпел значительные изменения и колебания. К нему была применена фиксация, которая, по мнению многих, оказалась удачным решением.

Как изменился курс доллара за год

Фиксация курса положительно повлияла на международные резервы Украины, что важно для наших спонсоров. 24 Канала Василий Невмержицкий.

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Василий Невмержицкий Финансовый аналитик Кроме того, такое решение помогло не провоцировать инфляцию и спекулятивный курс на наличном рынке.

В то же время Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что за последние 12 месяцев рынок изменился кардинально.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Всю вторую половину прошлого года спрос на иностранную валюту очень существенно превышал предложение, а дефицит банкнот иностранной валюты из-за разрушенной логистики привел к очень сильному росту стоимости доллара на наличном рынке.

Например, в течение года пиковое состояние доллара было 42,7 гривны, то есть разница с официальным курсом составляла более 16%, тогда как сейчас только 1%. Кроме этого рост наличного курса усиливал девальвационные ожидания, вследствие чего валюта выросла еще больше.

В 2022 году НБУ принял важные решения по валютному рынку:

регулятор расширил лимиты продаж наличной валюты населению для банков;

запустил "депозитную схему" приобретения безналичной валюты;

проводил аукционы по продаже банкнот иностранной валюты в период острого их дефицита.

Кроме того, были приняты решения, которые в конце концов смогли повысить популярность гривневых депозитов среди населения. Перечислять все их нет смысла. Но в итоге украинцы получили возможность вкладывать свободные гривны на срочные вклады под 17 – 21% годовых.

– добавляет Золотько.

На фоне инфляции это решение было хорошей альтернативой приобретению иностранной валюты. По состоянию на середину июля 2023 года рынок фиксирует положительное сальдо операций с иностранной валютой. Спрос на валюту сократился, а наличный курс приблизился к котировкам Межбанковского валютного рынка.

Какой курс валют будет до конца недели

Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал курс валют к концу этой недели. По его мнению, особых изменений ждать не стоит.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Наличный курс будет колебаться поближе к уровню официального курса. В то же время, на курс евро будет влиять соотношение пары доллар/евро на международном рынке.

Его прогноз выглядит так: