За сколько можно купить 1000 евро сегодня

Курс евро в течение января оставался стабильным. Весомых колебаний почти не происходило с момента падения этой валюты накануне зимы 2024 –2025.

Какой курс евро сегодня 23 января 2025 года НБУ установил курс на уровне 43,87 гривны за евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". Читайте также Рост украинской экономики в ближайшие годы: НБУ ухудшил свой прогноз Средний курс в банках сегодня такой: покупка происходит в среднем по 43,63 гривны за евро;

продажа – 44,23 гривны за евро. В обменниках средний курс установлен на таком уровне: покупка осуществляется за – 44,05 гривны за евро;

продажа – за 44,20 гривен за евро. Сколько нужно потратить на покупку 1000 евро чтобы купить 1000 евро в банке , нужно выложить примерно 44 225 гривен;

, нужно выложить примерно 44 225 гривен; в обменнике для приобретения 1000 евро необходимо иметь примерно 44 200 гривен. Сколько можно выручить, если сдать 1000 евро в банке за 1000 евро можно получить примерно 43 625 гривен;

за 1000 евро можно получить примерно 43 625 гривен; при сдаче 1000 евро в обменнике есть возможность получить ориентировочно 44 050 гривен.