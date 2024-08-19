Экономика США: вероятна ли ее "мягкая посадка" по мнению инвесторов

Большинство опрошенных инвесторов считает, что экономику США ждет "мягкая посадка". Резких изменений, вероятно, удастся избежать.

Что ждет американскую экономику

Сейчас три из четырех опрошенных инвесторов считают, что Федеральная резервная система сможет снизить темпы нынешней инфляции в США. Уменьшение произойдет, по крайней мере до целевого уровня.

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При этом, рецессия в экономике не должна произойти. Несмотря на положительные прогнозы инвесторов, определенное беспокойство вызывает отсутствие действий со стороны центральных банков. Финансовые учреждения пока не спешат смягчать денежно-кредитную политику.

Обратите внимание! 55% участников опроса назвали нынешние денежно-кредитные условия слишком жесткими.

Опасения у инвесторов вызывает, как и раньше, геополитическая ситуация. Также определенное беспокойство существует из-за ошибок, которые могут допустить центральные банки.

Обратите внимание! В опросе принимали участие 28 банков, хедж-фондов, страховых компаний и других учреждений.