Депозитные ставки в октябре: какие вложения будут самыми выгодными

Доходность вкладов в октябре прямо будет связана со сроком вклада. Как и в сентябре, наибольший доход можно будет получить на депозиты от 1 до 2,5 лет: максимальные ставки по таким вкладам достигнут 15%.

Что будет происходить на депозитном рынке в октябре

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу сообщил, что в октябре может появиться новая тенденция на депозитном рынке. Речь идет о возвращении интереса граждан к ультракоротким вкладам, то есть депозиты на 3 – 6 месяцев.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Мы предполагаем, что с октября по декабрь включительно доходность по ультракоротким вкладам не превысит 8,5%. Снижение ставок по таким вкладам – это вполне логичный "ответ" рынка на активизацию кредитных программ.

Замотав определяет такие основные факторы, которые повлияют на депозитный сектор:

уровень инфляции;

налоговые изменения, в частности, рост военного сбора;

курсовая ситуация;

размер ставки по 3-месячным депсертификатам;

общее развитие экономики;

состояние энергосистемы;

ситуация на фронте;

преодоление последствий вражеских атак.

Какими будут ставки по гривневым депозитам в октябре: