Депозитные ставки в октябре: какие вложения будут самыми выгодными
Доходность вкладов в октябре прямо будет связана со сроком вклада. Как и в сентябре, наибольший доход можно будет получить на депозиты от 1 до 2,5 лет: максимальные ставки по таким вкладам достигнут 15%.
Что будет происходить на депозитном рынке в октябре
Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу сообщил, что в октябре может появиться новая тенденция на депозитном рынке. Речь идет о возвращении интереса граждан к ультракоротким вкладам, то есть депозиты на 3 – 6 месяцев.
Читайте также Помощь военнослужащим в размере 100 тысяч: кто может ее получить
Мы предполагаем, что с октября по декабрь включительно доходность по ультракоротким вкладам не превысит 8,5%. Снижение ставок по таким вкладам – это вполне логичный "ответ" рынка на активизацию кредитных программ.
Замотав определяет такие основные факторы, которые повлияют на депозитный сектор:
- уровень инфляции;
- налоговые изменения, в частности, рост военного сбора;
- курсовая ситуация;
- размер ставки по 3-месячным депсертификатам;
- общее развитие экономики;
- состояние энергосистемы;
- ситуация на фронте;
- преодоление последствий вражеских атак.
Какими будут ставки по гривневым депозитам в октябре:
- для вложений на 3 – 6 месяцев – в среднем 10% годовых (постепенно это значение уменьшится);
- на 9 – 12 месяцев – в среднем 11 – 12% годовых;
- на 1 – 2,5 года – в среднем 13% годовых (максимум 15%).