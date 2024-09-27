Депозитные ставки в октябре: какие вложения будут самыми выгодными

27 сентября 2024, 08:36
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Автор: Анастасия Зорик

Доходность вкладов в октябре прямо будет связана со сроком вклада. Как и в сентябре, наибольший доход можно будет получить на депозиты от 1 до 2,5 лет: максимальные ставки по таким вкладам достигнут 15%.

Что будет происходить на депозитном рынке в октябре

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу сообщил, что в октябре может появиться новая тенденция на депозитном рынке. Речь идет о возвращении интереса граждан к ультракоротким вкладам, то есть депозиты на 3 – 6 месяцев.

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Дмитрий Замотаев

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка

Мы предполагаем, что с октября по декабрь включительно доходность по ультракоротким вкладам не превысит 8,5%. Снижение ставок по таким вкладам – это вполне логичный "ответ" рынка на активизацию кредитных программ.

Замотав определяет такие основные факторы, которые повлияют на депозитный сектор:

  • уровень инфляции;
  • налоговые изменения, в частности, рост военного сбора;
  • курсовая ситуация;
  • размер ставки по 3-месячным депсертификатам;
  • общее развитие экономики;
  • состояние энергосистемы;
  • ситуация на фронте;
  • преодоление последствий вражеских атак.

Какими будут ставки по гривневым депозитам в октябре:

  • для вложений на 3 – 6 месяцев – в среднем 10% годовых (постепенно это значение уменьшится);
  • на 9 – 12 месяцев – в среднем 11 – 12% годовых;
  • на 1 – 2,5 года – в среднем 13% годовых (максимум 15%).