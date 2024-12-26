Как изменится доходность гривневых депозитов в начале 2025 года

В первую неделю года, как и в течение января, активность в сегменте депозитов может несколько снизиться по причине сезонности. Именно в январе обычно наблюдается притормаживание активности граждан по открытию депозитов, кредитов и так далее.

Что будет с депозитами в начале 2025 года

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отметил, что общая ситуация в сегменте гривневых вкладов вряд ли изменится: как и в течение ноября/декабря наиболее востребованными будут оставаться ультракороткие депозиты (до 6 месяцев) и вклады сроком от 1 года.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Популярность ультракоротких вкладов обусловлена больше внешними факторами: военными и энергетическими обстоятельствами, частично неопределенностью внешней политической конъюнктуры, ведь до сих пор фактор непредсказуемости поведения нового главы Белого Дома служит "тормозом" для принятия гражданами более стратегических решений о размещении средств на длительные сроки.

Однако как отмечает Замотаев, после увеличения военного сбора с 1,5% до 5% постепенно станет заметней тенденция к "угасанию" интереса граждан к таким вкладам. Ведь доход по ним уже не способен покрыть инфляцию.

Более выгодными для граждан станут вклады сроком от 1 года и выше, которые при определенных благоприятных обстоятельствах в экономике страны, например, если сбудется прогноз о снижении инфляции во втором полугодии до 7%, могут не только уберечь средства от обесценивания, но и позволят вкладчикам получить пассивную прибыль в размере 3 – 4%,

– отмечает банкир.

Обратите внимание! Сейчас именно по долговременным вкладам фиксируются самые высокие ставки: средний размер 13% годовых, а самые большие достигают 15% годовых.

Что заменит нишу ультракоротких вкладов в ближайший месяц

Замотаев считает, что 40% граждан, которые планировали разместить средства на ультракоротких вкладах, могут переориентироваться на промежуточные по времени размещения депозиты на 9 – 12 месяцев. Их доходность составляет в среднем 12% годовых. Также вкладчики, вероятно, будут выбирать:

ориентировочно 30% от потенциальных "ультракоротких" вкладчиков могут принять решение об избрании долговременного вклада (от 1 года) по максимальным ставкам в 14 – 15% годовых;

еще 30% – займутся приобретением валюты.

Заметьте! По словам Замотаева, если и произойдет частичный переток "депозитных" клиентов с ультракоротких вкладов в сторону валютного рынка, глобально это не повлияет на соотношение спроса и предложения.