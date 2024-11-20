Или зарплата, или выплата по инвалидности: какое нововведение готовит Минсоцполитики в 2025

Минсоцполитики планирует делать акцент на том, что лицо должно максимально восстановиться после травмы. Другими словами, государство будет способствовать возвращению трудоспособности гражданина.

Почему украинцам будет предоставляться только одна выплата

Замминистра соцполитики Дарья Марчак отметила, что успешным выполнением задачи для государства будет считаться возвращение сотрудника на работу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики Украины Для того, чтобы оказывать поддержку, например страховые выплаты после 120 дня болезни или услуги по уходу или протезированию, нам не нужен будет статус инвалидности. Если после травмы или операции человек возвращается на работу, на уровень дохода, который имел до травмы, это значит, что государство хорошо справилась со своей задачей и дополнительная денежная выплата человеку не нужна.

В то же время если работоспособность особы будет полностью утрачена, она будет получать выплаты от государства. И эта помощь должна быть значительно больше чем сейчас.

Обратите внимание! Как уточнила Марчак, эти выплаты будут связаны со средней заработной платой.

Какие еще изменения будут внедрены через эту реформу:

украинцы у которых сильно ухудшилось здоровье, смогут получать соцподдержку сразу;

государство будет оказывать помощь с поиском нового места работы, если нынешняя деятельность лица несовместима с полученной травмой.

Изменения касаются новых людей в системе – те, кто уже получает пенсию по инвалидности, будут получать их дальше,

– подчеркнула Марчак.

Заметьте! Этот законопроект планируют принять до июля 2025 года.