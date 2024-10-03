Кто сможет получать пенсию более 23 тысяч гривен в 2025 году

Правительство заморозило размер минимальной пенсионной выплаты до 2027 года. Соответственно, в 2025 это значение будет оставаться неизменным. Не ожидается и рост максимальной выплаты.

Кто сможет получать максимальную пенсию в 2025 году

Сейчас максимальная пенсия в Украине составляет 23 610 гривен Такую выплату смогут получать определенные категории пенсионеров, рассказал эксперт Сергей Коробкин.

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Напомним! Максимальная пенсия напрямую зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1 января это 2 361 гривны).

Кто из украинцев имеет право на максимальную пенсию:

ученые;

работники местного самоуправления;

народные депутаты;

государственные служащие.

Нужно понимать, что максимальная пенсионная выплата – это значение в котором учитывается основной размер пенсии и все надбавки. Исключением является доплата, что предоставляется лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Обратите внимание! Статистика ПФУ свидетельствует, что по состоянию на 1 июля 2024 года, пенсию более 10 тысяч получали лишь 12,5% от общего количества пенсионеров (почти 1,3 миллиона человек).