Какие депозиты принесут самую высокую прибыль в сентябре

В начале сентября в сегменте депозитов вряд ли произойдет что-то слишком сенсационное. Ведь какие-либо изменения в этом секторе настают постепенно.

Что будет происходить на депозитном рынке

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал 24 Каналу, что в течение 2– 8 сентября продлится период постепенной "обточки" ставок доходности. Это явление вызвано, прежде всего, общеэкономической ситуацией и прогнозируемым увеличением налогов.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Можно сказать, что на фоне неизменных учетной и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, ставки по гривневым вкладам должны по меньшей мере остаться без изменений. В то же время идет процесс перестройки рынка на длительные во времени вклады и постепенное снижение "заинтересованности" в развитии ультракоротких вкладов.

Замотаев отмечает что, ставки по ультракоротким вкладам по сравнению с началом года уже потеряли в среднем 3 процентных пункта. До конца года доходность таких депозитов может еще больше сократиться. Вероятно, падение будет составлять 1, 5– 2 процентных пункта.

По мнению банкира, общая ситуация в сегменте гривневых депозитов во многом будет зависеть от

экономической ситуации;

ситуации на валютном рынке;

развитию кредитных программ.

Какая сейчас доходность по депозитам

за депозитами на срок от 3 до 6 месяцев доходность составляет ориентировочно 10% годовых;

от 9 до 12 месяцев– 11– 12% годовых;

от 1 до 2, 5 лет– 12– 13% годовых.

Гривневые депозиты остаются наиболее приемлемым и выгодным механизмом для получения гражданами пассивной прибыли. А на фоне объективного снижения активности граждан в этом сегменте следует ожидать усиления конкуренции между банками за новых вкладчиков, а затем, чтобы поощрить новых клиентов, отдельные депозитные программы могут иметь "бонусы" и другие преференции.,

– уточняет банкир.

Обратите внимание! С начала августа средние ставки снизились на 1, 5– 1 процентных пункта.