Пенсия по инвалидности II группы: сколько будут выплачивать с 1 ноября

В ноябре 2026 года государство не планирует проводить отдельное массовое повышение пенсий по инвалидности. Таким образом, суммы в кошельках большинства граждан останутся на прежнем уровне.

Как изменятся пенсии для людей с II группой инвалидности с 1 ноября

Размер ежемесячного пособия рассчитывается по четкой формуле, о чем официально сообщает Пенсионный фонд Украины.

Граждане с II группой инвалидности имеют право на пенсию, которая составляет 90% от суммы, которую человек получал бы по возрасту при наличии полного страхового стажа. Окончательная сумма определяется индивидуально, поскольку ПФУ учитывает размер официальной зарплаты и количество отработанных лет.

Обратите внимание! Если же необходимого стажа не хватает, то человеку назначается социальная помощь.

Она не может быть ниже 80% от прожиточного минимума я для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году она составляет ориентировочно 2 076 гривен.

В то же время для украинцев, которым инвалидность установлена с детства, эта сумма является фиксированной и не зависит от того, сколько лет они проработали.

В частности, особые условия финансовой защиты предусмотрены для бывших военнослужащих и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Участники боевых действий, получившие вторую группу инвалидности, получают 80% от своего денежного довольствия. При этом закон строго фиксирует нижний предел – такая выплата не может быть меньше 13 822 гривен.

Право на повышенные пенсии имеют и граждане со статусом ликвидатора Чернобыльской катастрофы. Для этой категории украинцев со второй группой инвалидности минимальная гарантированная пенсия составляет 7 884 гривны.

Важно! Однако пенсии для людей с II группой инвалидности с 1 ноября не изменятся.

Напомним, что последний масштабный индексация социальных выплат в Украине состоялся еще 1 марта 2026 года. Следующий плановый перерасчет, который ощутимо повлияет на доходы граждан, правительство планирует провести только весной 2027 года.