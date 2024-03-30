Перерасчет пенсий с 1 апреля: что изменится в выплатах пенсионеров

С 1 апреля состоится перерасчет пенсий для некоторых категорий пенсионеров. В частности, речь идет о тех, кто продолжает работать несмотря на достижение пенсионного возраста.

Как изменятся пенсии с 1 апреля

Автоматический перерасчет пенсий произойдет при условии, что по состоянию на 1 марта 2024 года лицо будет иметь 24 месяца страхового стажа, или если с момента последнего перерасчета пенсии прошло два года.

Читайте также Как военные, так и матери-героини: какие категории украинцев могут получать льготы

Перерасчет будет осуществляться с учетом приобретенного страхового стажа. Размер пенсии будет рассчитываться исходя из зарплаты, которую принимали во внимание, когда человек впервые получил пенсию или когда ее последний раз пересчитывали. Также могут учитывать зарплату, которую лицо заработало работая после этого перерасчета или назначения пенсии.

! Средняя зарплата, взята за основу во время последнего расчета пенсии, остается неизменной.

Перерасчет состоится после представления данных об уплате единого взноса за I квартал 2024 года до 10 мая. Таким образом, увеличенные пенсионные выплаты и доплаты за апрель и последующие месяцы пенсионеры должны получить примерно в июне 2024 года.

Как изменится минимальная и максимальная пенсии

С апреля в Украине также изменятся минимальные и максимальные размеры пенсий, которые привязаны к уровню прожиточного минимума.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных на 2024 год установлен с 1 января и составляет 2 361 гривну. Однако, после весенней индексации минимальная пенсия выросла до 2 725 гривен и останется такой с 1 апреля.

! Такие выплаты назначаются лицам 65 лет без страхового стажа.

Перерасчет минимальных пенсий зависит от возраста и стажа пенсионеров. Максимальная пенсия сейчас ограничена размером в 23 610 гривен, что соответствует десятикратному прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.