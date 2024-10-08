Украина получит от Японии 150 миллионов долларов на восстановление

Кредитную линию получит Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) от Японского банка международного сотрудничества (JBIC). Общая сумма поступлений достигнет ориентировочно 150 миллионов долларов.

Для чего Япония передаст Украине средства

Япония будет предоставлять Украине средства для поддержки важных проектов. Часть денег (ориентировочно 75 миллионов долларов) должна быть использована как инструмент продвижения зеленых инициатив, в частности, экологической устойчивости в регионе Черного моря, сообщает Минэкономики.

Читайте также Цена злотого в Украине: какой официальный курс польской валюты

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Скоординированные усилия ЧБТР и JBIC свидетельствуют о неизменной приверженности международных институтов к оказанию поддержки Украине во времена острой необходимости

Восстановлению и реконструкции будут подлежать такие проекты:

ключевой экономической инфраструктуры;

социальной инфраструктуры.

Главной целью является увеличить устойчивость Украины в таких отраслях: