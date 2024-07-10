За кулисами отключений: как энергетики выключают свет и составляют графики

В "Укрэнерго" объяснили, как организованы очереди отключений и кто составляет графики отключений электроснабжения. Также они объяснили различия между облэнерго и "Укрэнерго".

Как и кто ограничивает потребление

Как сообщается, диспетчерский центр "Укрэнерго" определяет, сколько очередей надо включить одновременно во всех регионах, чтобы компенсировать дефицит энергии в системе. Это необходимо для предотвращения масштабных аварийных ситуаций, поэтому центр должен обеспечить баланс между уровнем потребления и имеющейся энергией в системе.

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Зная объем дефицита, "Укрэнерго" определяет количество потребителей, которые должны быть отключены облэнерго в каждом регионе одновременно. Облэнерго также устанавливает продолжительность каждой очереди и определяет, когда именно отключать группу потребителей, чтобы перейти к следующей очереди.

Что такое дефицит? Дефицит – это недостаток электроэнергии в системе, когда уровень потребления значительно превышает объем производимой украинскими станциями электроэнергии и импортируемой из ЕС. Также рост потребления электроэнергии из-за летней жары влияет на дефицит мощности в системе.

Как понять, сколько не будет света

В течение суток облэнерго ответственны за распределение нагрузки и формирование графиков отключений для каждого региона. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений, это означает, что ограничение длится 4 часа ежедневно.

! Информацию о графике почасовых отключений можно найти на официальных сайтах облэнерго вашей области и города Киева.

Если применяются две очереди, то ограничение длится 8 часов ежедневно. При трех очередях ограничения составляют 12 часов в сутки, а при четырех очередях – превышают 12 часов.