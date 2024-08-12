Принято решение об установке на всех общественных зданиях солнечных панелей

Энергетика Украины получила значительные повреждения из-за постоянных атак россиян. Сейчас энергетики не только занимаются восстановлением украинской энергосистемы, а и ищут альтернативные источники энергии.

Что известно об этом решении

На всех общественных зданиях, находящихся на территории Украины, должны установить солнечные панели с системами хранения энергии. Реализация этого решения должна завершиться до конца следующего года.

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Светлана Гринчук Заместитель министра энергетики Украины Принято решение об обязательности установки солнечных панелей с системами хранения энергии до конца следующего года на всех общественных зданиях.

Гринчук уточняет, что это решение будет способствовать повышению энергонезависимости Украины. Речь идет как о поддержке объектов критической инфраструктуры, так и украинцев.