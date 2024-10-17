У пенсионерки исчезло более 20 тысяч гривен со счета в Ощадбанке: какое решение принял суд

Пенсионерка потеряла со своего счета в Ощадбанке 26,4 тысячи гривен. Эти средства с ее счета сняли мошенники.

Почему пенсионерка потеряла средства со счета

Согласно решению Шевченковского райсуда Киева, пенсионерка не получит компенсацию от Ощадбанка. Это связано с тем, что она самостоятельно передала данные злоумышленникам.

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В материалах дела говорится, что пенсионерка обратилась в банк, чтобы получить электронную цифровую подпись. Помощь женщине якобы оказывал старший экономист банка. По словам пострадавшей, специалист действовал так:

сначала экономист нашел в мессенджере Telegram "Ощадбот";

далее специалист указал номер мобильного пенсионерки и последние 4 цифры пенсионной карты;

затем был введен код из сообщения 2 раза для идентификации;

Обратите внимание! Именно через это действие злоумышленники смогли изменить пин-код карты.

впоследствии специалист уточнила, что цифровой ключ будет сформирован через Viber.

Через некоторое время пенсионерка заметила, что с ее счетов пропало:

21,5 тысячи гривен – было переведено с личной карты на карту другого банка;

4,9 тысячи гривен – украдено с карты киевлянина.

Ощадбанк, в свою очередь, опроверг слова пенсионерки. Банк отмечает, что пострадавшая сама передавала данные злоумышленникам.

Вход в систему дистанционного банковского обслуживания "Ощад 24/7" (мобильный Ощад) и операции по переводу средств осуществлены корректно, что возможно только при наличии информации для регистрации в мобильном приложении, которая направлялась на финансовый телефон истицы и реквизитов учетной записи, которые были известны исключительно ей,

– говорится в решении суда.

Суд отметил, что нет доказательств, подтверждающих, что именно работник банка вводил указанные данные. К тому же сторона истицы не обращалась с ходатайством, относительно допроса сотрудника Ощадбанка.